مواطن سعودى: مهرجان العلمين الجديدة مبهر والجو فى مصر روعة

رصدت كاميرا برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، آراء وتفاعلات زوار مهرجان "العلمين الجديدة"، مع فعاليات المهرجان على مدار 3 أسابيع، وتوقعاتهم حول الفعاليات المتبقية المقبلة للمهرجان.

وقال أحد حضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة عبر كاميرا قناة "سي بي سي": "الأسبوع التالت كان مليان حفلات جميلة خاصة حفلة الكينج محمد منير والفنان مدحت صالح"، فيما أبدى مواطن آخر إعجابه بالتنظيم قائلا: "اللي بيحصل ده يدعو للفخر".

وأضاف مواطن آخر شهد فعاليات الأسبوع الثالث لمهرجان العلمين الجديدة: "كان في إقبال كبير خلال الأسبوع ده للمهرجان".

وتابعت إحدى المواطنات أن الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين الجديدة كان الأكثر إبهارا وإمتاعا، نظرا لحفل الكينج محمد منير، موضحة أن الأسبوع كان مليئا بالفعاليات المتميزة.

وأوضح أحد المواطنين السعوديين أنه أتى من السعودية خصيصا لحضور حفل الفنان تامر عاشور والذي يعد هو من أشد معجبيه، مشيدا بالجو في العلمين الجديدة، قائلا: "الجو في مصر روعة وجاي مخصوص العلمين عشان تامر عاشور ومصر أبهرتنا بكل اللي شفناه في مدينة العلمين الجديدة".