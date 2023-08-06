توزيع مشاريع تنموية ورؤوس ماشية خلال احتفالية بقرى مطاي (صور)

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، الأحد، جمعية الأورمان في تنظيم احتفالية لتوزيع 31 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر و١٠ رؤوس مواشي لغير القادرين بقري عباس رحمي وادقاق المسك والروضة والسيد علي وحلوه بمركز مطاي في محافظة المنيا، وذلك في اطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

حضر الاحتفالية زكريا يويان عبدالملاك، مدير ادارة التضامن بمركز مطاي، والدكتور جورج نجيب صموئيل، مدير ادارة الطب البيطري بمطاي، و مؤمن ابراهيم السيد، مدير ادارة الجمعيات.

وأكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، أنه التوزيع جاء في إطار توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مشروع رأس الماشية مشروع تنموي يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الجمعية تعمل فى التنمية المستدامة منذ زمن بعيد، وأن جميع مشروعات جمعية الأورمان تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ومنها القضاء علي الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، إضافة إلي القضاء علي الجوع وتوفير الأمن الغذائي والارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.

وأضاف أن الهدف من توزيع القروض الحسنة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

ولفت إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

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