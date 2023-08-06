أجواء مبهجة.. "الحياة اليوم" يرصد أجواء مهرجان "العالم علمين"

يواصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، متابعة لآخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

ورصد البرنامج خلال جولة في شوارع مدينة العلمين وخاصة منطقة أرينا العلمين ردود أفعال الزوار على الممشي السياحي للمدينة.

وقال أحمد غنيم، مراسل البرنامج، من العلمين، إن هناك أجواءً مبهجة تسود المدينة بسبب مهرجان العلمين، من وجود فرق استعراضية تقدم عروضًا وأغاني شعبية تسعد كل الحضور.

وأشاد الزوار خلال لقائهم بكاميرا برنامج"الحياة اليوم"، بالأجواء المبهجة التي تسود مدينة العلمين الجديدة، كما نقلوا سعادتهم بالفعاليات الرياضية والفنية والغنائية في مهرجان العلمين.