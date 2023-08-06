"الرئيس والحكومة".. أستاذ استثمار: أحوال المواطن المصرى تشغل ذهن الدولة ككل

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على اجتماع الرئيس السيسي اليوم وتوصياته بدفع الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي يتابع عن قرب كل ما يحدث بشأن الوضع الاقتصادي في بعدين، منها مؤشر الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة، والأثر على المواطن.

وأضاف أن أحوال المواطن المصري تشغل ذهن الدولة ككل من الرئيس والحكومة، موضحًا أن الدولة مستغرقة في ملف الاستثمار خلال الفترة الماضية بشكل عام.

وأشار إلى أن ملف الاستثمار له أهمية كبري، لأنه أحد مصادر الدخل القومي، موضحًا أن الرئيس يتابع كل التزامات الحكومة الاقتصادية، ومنها الضغط على النقد الأجنبي.