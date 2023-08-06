كيف استفاد المواطن المصرى بمبادرة 100 يوم صحة؟

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن آخر كواليس مبادرة 100 يوم صحة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم 390 ألفًا و830 خدمة في كل التخصصات ضمن الحملة.

وأضاف أن المبادرة لديها قاعدة بيانات كبيرة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر والأمراض المعدية، ولكن الوزارة تعمل علي تطوير دائم لقوائم البيانات.

وأشار إلى أنه خلال 42 يومًا من مبادرة 100 يوم صحة نتحدث عن أكثر من 16 مليون خدمة صحية ما بين المبادرات الرئاسية بجميع أنواعها والقرارات الرئاسية بالعلاج على نفقة الدولة والصحة الإنجابية.

وأكد أنه تم تكثيف كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة عبر مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس السيسي.