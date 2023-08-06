الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف استفاد المواطن المصرى بمبادرة 100 يوم صحة؟

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن آخر كواليس مبادرة 100 يوم صحة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم 390 ألفًا و830 خدمة في كل التخصصات ضمن الحملة.

وأضاف أن المبادرة لديها قاعدة بيانات كبيرة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر والأمراض المعدية، ولكن الوزارة تعمل علي تطوير دائم لقوائم البيانات.

وأشار إلى أنه خلال 42 يومًا من مبادرة 100 يوم صحة نتحدث عن أكثر من 16 مليون خدمة صحية ما بين المبادرات الرئاسية بجميع أنواعها والقرارات الرئاسية بالعلاج على نفقة الدولة والصحة الإنجابية.

وأكد أنه تم تكثيف كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة عبر مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس السيسي.

ads

مواد متعلقة

محلل اقتصادى: قناة السويس الجديدة أهم ممر ملاحى صناعى فى العالم

دبلوماسى سابق: مصر أصبحت من أكثر دول الوطن العربى جذبًا للاستثمارات

خبير: "قناة السويس" منظومة نجاح متكاملة.. هناك اهتمام رئاسى كبير بها

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة فى دعم الاقتصاد

متحدث "الأوقاف": كل أوراق ومستندات الوقف آمنة تمامًا ولم تتضرر من الحريق

رانيا يحيى: السيدات مُقبلات على دراسة النقد والفنون بشكل كبير

السباح أحمد أسامة يكشف تفاصيل مشاركته فى سباق كابرى نابولى

إلغاء ترخيص المأذون المتورط.. مفاجأة بشأن تزويج طفلة بالفيوم

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

أيام البركة.. الأقباط يبدأون «صوم العذراء»: «شفاعتك معانا يا أم النور»

أول صورة لقاتل الطفل حمزة بقرية كحك بحرى بالفيوم

هل تتعرض مصر لموجة حارة طويلة خلال أغسطس؟.. "الأرصاد" توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب