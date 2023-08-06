كيف عززت قناة السويس موارد مصر من النقد الأجنبى؟

كشف محمد عبد الغني الخبير الاقتصادي، كيف عززت قناة السويس موارد مصر من النقد الأجنبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه كان هناك رؤية ثاقبة ودراسة جدوي جيدة، من القيادة السياسية، بإنشاء قناة السويس الجديدة.

وأضاف أنه حوالي 20% من الحاويات العالمية التي تعبر البحار تمر من خلال قناة السويس، موضحاً أنه مع إزدياد حجم التجارة العالمية لا بد أن يزيد حجم هذه السفن، ومع تطور حجم السفن وحجم الغاطس كان لا بد من حدوث تطور وتنمية لهذا الممر المهم حتي تكون قناة السويس قادرة علي أن تعبر هذه الممر، وحتي تستفيد مصر من الإيرادات والدخل الأجنبي.

وأشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس كان الدخل حوالي 4,5 مليار دولار سنوياً، ولكن هذا العام 9,4 مليار دولار، موضحاً أن قناة السويس ريادة عالمية ونقلة نوعية في الملاحة والإيرادات والمشروعات.