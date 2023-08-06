شوط أول سلبى بين أرسنال ومانشستر سيتى فى كأس الدرع الخيرية

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية 2023.

الألماني كاي هافيرتز كاد أن يتقدم لـ أرسنال في الدقيقة 24، من متابعة لتمريرة بنجامين وايت، لكن أورتيجا تصدى لتسديدته، قبل أن تصل الكرة لـ جابرييل مارتينيلي، الذي سدد الكرة بباطن قدمه اليمنى، ليتصدى لها ستونز بجسده.

وفي الدقيقة 40، مرر بوكايو ساكا الكرة لـ هافيرتز داخل منطقة الجزاء، ليسدد اللاعب الألماني الكرة بدوره، لكن أورتيجا كان حاضرًا ليتصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 44، سدد رودري الكرة من خط منتصف الملعب ملاحظًا تقدم رامسديل من مرماه، لكن الكرة أخطأت الشباك بقليل، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.

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تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، فشهد تواجد الصفقات الثلاث الجديدة، ديكلان رايس، يوريان تيمبر وكاي هافيرتز.

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - يوريان تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز.

ويغيب محمد النني عن أرسنال بسبب الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية، فشهد تواجد أورتيجا مورينو في حراسة المرمى، والبدء بـ ماتيو كوفاسيتش الوافد الجديد، فيما يقود الثنائي إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية كالآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا - جاك جريليش.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.

وعاد البلجيكي كيفن دي بروين للتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، بعد تعافيه من الإصابة.

ولم يتواجد الكرواتي جوسكو جفارديول في قائمة مانشستر سيتي، بعد انضمامه للفريق قادمًا من لايبزيج.

يُذكر أن مانشستر سيتي هو بطل بطولة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المنقضي، فيما يشارك أرسنال بصفته وصيفًا لـ"بريميرليج".

وجمع الفريقان مباراة وحيدة في بطولة كأس الدرع الخيرية عام 2014، حيث فاز أرسنال على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.