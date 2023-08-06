دلال عبدالعزيز.. أيقونة «اللطافة»

هى عنوان اللطافة والمرح، كأن الله أودع فى وجهها سر السعادة، ما إن تراها على الشاشة حتى ينشرح قلبك فتشعر بالدفء والأمان الذى تصدره كل أم، هى دلال عبدالعزيز التى رأينا جميعًا صورة أمهاتنا البسيطات المكافحات فى أدوارها التمثيلية المبدعة.

رحيلها بعد إصابتها بفيروس كورونا فى ٧ أغسطس ٢٠٢١، كان صدمة لكل عشاقها، الذين عاشوا معها محنة مرضها، كما عاشوا معها على الشاشات فى أدوارها الرائعة.

ولدت فى ١٧ يناير من عام ١٩٦٠ بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وحصلت على بكالوريوس الزراعة جامعة الزقازيق، وكانت تعشق التمثيل منذ أن كانت طفلة.

كان المخرج نورالدمرداش أول من اكتشفها، وقدمها فى مسلسل «بنت الأيام» عام ١٩٧٧، بطولة الفنانة كريمة مختار وشيرين، ثم قدمها الفنان الراحل جورج سيدهم على خشبة المسرح، لأول مرة فى عرض «أهلًا يا دكتور» عام ١٩٨٠.

وتزوجت من النجم الكبير سمير غانم عام ١٩٨٤، وأنجبا ابنتين هما الفنانتان دنيا سمير غانم التى ولدت فى يناير ١٩٨٥، وإيمى سمير غانم التى ولدت فى ٣١ مارس ١٩٨٧.

واستطاعت بخفة ظلها وأدوارها المتميزة على مدار مشوارها الوصول إلى قلوب الجماهير واكتساب محبتهم، كما كانت حريصة على فعل الخير بشكل دائم.