الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد وصلة هزار.. حبس المتهم بقتل صديقه فى الوراق

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض سكين داخل محل بلاستشين بعد وصلة هزار تحولت لمشاجرة بدائرة قسم شرطة الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل داخل محل بلاستشين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد صديقين 18 و16 سنة داخل المحل المشار إليه تحولت وصلة هزار بينهما إلي مشادة كلامية ومشاجرة تعدي خلالها الأول علي صديقه بسلاح أبيض سكين منهيا حياته طعنا حري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة أمكن ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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