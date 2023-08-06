الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل اقتصادى: قناة السويس الجديدة أهم ممر ملاحى صناعى فى العالم

قناة السويس
قناة السويس

كشف المحلل الاقتصادي محمد أنيس، علي مرور ثمانى سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة، وكيف ساعدت في دعم الاقتصاد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قناة السويس الجديدة تعتبر أهم ممر ملاحي صناعي في العالم.

وأضاف أن القناة الجديدة عملت علي توفير الوقت والنفقات الخاصة بشحن البضائع من شرق إلى غرب العالم، مشيرا إلى أن تلك الميزة التنافسية التي تحتاج دائما إلى الحفاظ عليها وذلك من خلال الاستعداد الدائم لكل متطلبات التحديث والتطوير المضاف لقناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن العوائد الاقتصادية لقناة السويس تضاعفت بعد التطوير، إذ ساهم إنشاء قناة موازية في تسهيل حركة التجارة العالمية، ومرور سفن ضخمة لم تكن تمر بها من قبل، والحفاظ على تنافسية القناة على المستوى العالمي، عبر تقليل وقت العبور وسرعة نقل البضائع.

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