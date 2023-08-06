تحرير 32 محضرًا تموينيًا في حمله رقابية على المخابز بمطاي

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المخابز البلدية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات أسفرت عن ضبط وتحرير 32 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين بالقيام بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأوضح رئيس المركز أن حمله اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقطاع ابوان بمطاي وأسفرت الحمله عن ضبط وتحرير ٣٢ محضر تمويني متنوع للمخابز المخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: 5 محاضر نقص وزن و١٢ محضر عدم إعطاء بون صرف و١٠ محاضر عدم نظافة و5 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل حيث تم تحرير المحاضر بمعرفة حسن ثابت مدير مكتب تموين ابوان.

أكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوي المواطنين وفرض الرقابة والأنضباط التمويني علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية مشيرا إلي أن الوحده المحليه لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بأحياء المدينة والقري التابعة لها لضمان استقرار الأسعار والأسواق وضبط جميع المخالفات.

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