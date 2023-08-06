الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: "قناة السويس" منظومة نجاح متكاملة.. هناك اهتمام رئاسى كبير بها

قناة السويس
قناة السويس

علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي على مرور 8 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قناة السويس الجديدة منظومة نجاح متكاملة، موضحًا أن هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بها.

وأضاف أن تطوير هذا المعبر الهام وزيادة جودة الخدمات وتقديم حزم وحوافز تشجيعية يسهم في تحقيق عائد أكبر للقناة.

وأشار إلى أن قناة السويس حققت أعلى عائد لها يصل لـ 9.4 مليار دولار خلال 2023/2022، وهذا نتيجة تطوير المعبر وتحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحًا أن قناة السويس تعاملت مع أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن بعبقرية ومهارة شديدة.

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