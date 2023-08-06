خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة فى دعم الاقتصاد

كشف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، عن أهم ما حققته قناة السويس الجديدة خلال 8 سنوات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد والإيرادات غير المسبوقة.

وأضاف أن قناة السويس الجديدة هي بداية التحول لاقتصاد وطني قائم على اقتصادات وطنية، موضحًا أن قناة السويس عملت على زيادة الإيرادات لأنها من أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر.

وأشار إلى أن هناك زيادة في عدد الناقلات التي يتم عبورها عبر قناة السويس بنسبة 35% باعتبار أن قناة السويس الممر الملاحي الذي يعبر منه 15% من تجارة العالم.