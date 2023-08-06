فلاشة ألعاب تدفع طالبا لقتل صديقة داخل "سايبر" بالوراق

كشفت مناظرة جثة طالب ثانوية قتل على يد صديقه داخل سايبر في الوراق عن أن الجثة لشخص يبلغ من العمر ١٦ عاما، مصابة بطعنة نافذة في الصدر بأداة حادة "سكين" أدت إلى إصابته بتهتك في الرئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، تسببا في وفاته في الحال.

وأمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط السايبر بالوراق الذي قتل بداخله طالب علي يد آخر، بسبب خلافات على فلاشة وإعداد تقرير مفصل بما ورد فيها، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر 18 عامًا طعن صديقه طالبا يبلغ من العمر 16 سنة بسكين خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

قال المتهم أمام جهات التحقيق إنه حدث بينه وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع، حيث أحضر صديقه سلاحًا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.