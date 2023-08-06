الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سلاح مزعج.. أوكرانيا ترهق القوات الروسية بهجمات المُسيرات

القوات الروسية
القوات الروسية

منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا زادت كييف من اعتمادها على المُسيرات لتسبب خسائر للقوات الروسية في عدة جبهات.

وفي السياق ذكر تقرير قناة "القاهرة الإخبارية" أن آخر تلك الخسائر ما أعلنته موسكو من تضرر ناقلة نفط تابعة لها في البحر الأسود وسبقته بساعات هجوم بزورق أوكراني مُسير، ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه، لأن كييف استعرضت قواتها بعيدًا عن شواطئها.

وأشار التقرير إلى أن المُسيرات الأوكرانية ضربت سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك والتي تحمل حوالي 100 جندي روسي.

وأوضح أن الزوارق المسيرة الأوكرانية لها قدرات كبيرة، وتعد المسيرة البحرية "Magura V5" أحدث مُسيرة بحرية أوكرانية سطحية غرضها مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود واستخدمتها أوكرانيا في هجوم جسر القرم.

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