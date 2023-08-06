ما هي علاقة فاكهة العنب بعيد التجلي في كنيسة الروم الأرثوذكس؟

تحتفل الكنائس الغربية اليوم بعيد التجلي، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية، ومتحدث الكنيسة بمصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له إن كنيسة الروم الأرثوذكسية رتبت الاحتفال في يوم 6 أغسطس بعيد تجلي ربنا يسوع المسيح. وفي خدمة هذا اليوم بعد القداس الإلهي تقام خدمة تبريك موسم الكرمة بالصلاة على العنب ويوزع على المؤمنين، كما لأن العنب يُعد منه نبيذ التناول، كما يرد في إفشبن (صلاة) تبريك العنب الذي يقرأ في هذا اليوم على العنب قبل توزيعه على المؤمنين.

كان المزارعون في عيد التجلي يُحضرون باكورة نتاج كرمتهم تقدمة للكنيسة شكرًا للرب على نتاج موسمهم، كقول الرب: "فِي يَوْمِ الْبَاكُورَةِ، حِينَ تُقَرِّبُونَ تَقْدِمَةً جَدِيدَةً لِلرَّبِّ"؛ لأن في شهر أغسطس يكون العنب قد نضج.

وعن أبرز صلوات تبريك العنب فهي كالآتي: "بارك أيها الرب ثمر الكرمة هذا الجديد، الذي باعتدال الهواء، وانحدار المطر، وصحو الأوقات، سررت بأن يبلغ إلى هذه الحالة من النضج، لكي يكون لنا نحن المتناولين من نتاج الكرمة هذا للفرح والسرور، ولمقربيه تقدمه لغفران الخطايا، بواسطة الدم الطاهر المقدس، دم ابنك الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين".