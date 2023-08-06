الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح قسم العلاج الطبيعى بوحدة أبيس السابعة فى الإسكندرية

افتتاح قسم العلاج
افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة أبيس

افتتحت الدكتورة هبة عارف، مدير عام الطب العلاجي بمديرية صحة الإسكندرية، اليوم، يرافقها الدكتور عمر بن الخطاب، مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتور محمد خليل، مدير عام منطقة وسط الطبية، قسم العلاج الطبيعي بوحدة أبيس السابعة لخدمة أهالي المنطقة، وكان في استقبالهم الدكتورة إيمان نصر، مديرة الوحدة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار التطوير المستمر وإضافة خدمات جديدة للتيسير على المواطنين.

خدمات للمواطنين وذوى الهمم 

وأوضح الدكتور عمر بن الخطاب، مدير إدارة العلاج الطبيعي، أن القسم يخدم الكبار والأطفال بالإضافة لخدمات تأهيل الأطفال من ذوي الهمم، حيث يحتوي على وحدة لتقديم جلسات الكهرباء، مجهزة بجهاز تنبيه كهربائي، وجهاز موجات فوق صوتية، وعدد 2 جهاز تسخين حرارى، وعجلة كتف، وسلم تمارين حائط، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز القسم إهداءً ومساهمة من المجتمع المدني لخدمة أهالي المنطقة.

وفي سياق آخر، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أغسطس الجاري وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (6- 7 أغسطس) قافلة طبية بمدرسة الروضة الرسمية منطقة أبيس 7 بنطاق حي وسط، وتقام أيضًا يومي (8- 9 أغسطس) قافلة طبية بمدرسة عبدالعزيز هارون منطقة أبيس 8 بنطاق حي وسط، وتقام يومي (15- 16 أغسطس) قافلة طبية بمدرسة المسيري الثانوية الصناعية بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (20- 21 أغسطس) قافلة طبية بوحدة طب الأسرة بالدخيلة بنطاق حي العجمي، ويومي (22- 23 أغسطس) قافلة طبية بمدرسة البكاتوشي الثانوية بنطاق حي المنتزه، أما يوما (29- 30 أغسطس) فتقام قافلة بالمعهد الديني بقرية أبومسعود بنطاق حي العامرية.

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مدير عام الطب العلاجي صحة الإسكندرية وحدة ابيس السابعة منطقة وسط الطبية خدمات للمواطنين وذوي الهمم
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