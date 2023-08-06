حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

كشفت سالي طراد، مراسلة قناة "DMC" تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة ويعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

واستعرضت مراسلة "القاهرة الإخبارية" جمال مدينة العلمين الجديدة، خصوصًا في منطقة الممشى السياحي الموجود بجانب الشاطئ وفي الناحية الأخرى منطقة الآرينا التي تضم أبرز حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

وأضافت: "أمس كان نهاية الأسبوع، ومع كل نهاية أسبوع في المهرجان تكون هناك فعاليات مهمة" مشيرة إلى أن حفل النجمة إليسا والفنان تامر عاشور كان مميزًا والحضور كان كثيفًا.

وتابعت: "ستكون هناك العديد من الفعاليات الجديدة في الأيام المقبلة، هناك حدث رياضي يجمع رياضات مختلفة ومعروف باسم سباق ترايثلون، بالإضافة إلى حفلات من ضمنها حفل مميز للفنان بهاء سلطان والفنانة اللبنانية كارول سماحة، وكذلك حفلات مفتوحة في مسارح العلمين المكشوفة".