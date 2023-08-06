الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: الهلال السعودي يخطط لخطف ديمبيلي من باريس بهذه الطريقة

ديمبيلي
ديمبيلي

كشف الصحفي الشهير سانتي أونا الذي يعمل في شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، عن محاولة من الهلال السعودي لخطف الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة من باريس سان جيرمان.    

وكان برشلونة أعلن عن رغبة ديمبيلي في الرحيل لصفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف منذ أسابيع. 

وقال أونا، أن الهلال تقدم بعرض خيالي وصل إلى 100 مليون يورو كراتب سنوي للتعاقد مع الدولي الفرنسي.      

وأتم أونا، بأن البارسا يحاول عرقلة الصفقة ويتأخر في إرسال الأوراق لباريس سان جيرمان كما يحاول دفع اللاعب للموافقة على عرض الهلال مقابل 50 مليون يورو وهو أكثر من المبلغ الذي سيدفعه النادي الفرنسي.

ويلعب ديمبيلي ضمن صفوف برشلونة منذ انضمامه من فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ولعب 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق؛ وسجل 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

وسبق أن خطف نادي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة السابق، في 2018 عن طريق كسر التعاقد ودفع الشرط الجزائي، والذي كانت قيمته آنذاك 222 مليون يورو.

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