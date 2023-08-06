شهود عيان يكشفون تفاصيل حادث طعن طالب صديقه داخل "سايبر"

استمعت نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث طعن طالب صديقه بالسكين داخل سايبر ألعاب بسبب فلاشة وأرداه قتيلا.

وقال أحد شهود العيان، إنه أثناء لعب المجني عليه مع الضحية سويا داخل صالة ألعاب “سايبر” حدث خلاف بينهما تطور لمشاجرة.

وأضاف أنه ساعد مع الحضور على فض المشاجرة، وبالفعل بدأ كل منهم في الانصراف، وفوجئ الجميع بالمتهم يستل سكينا ووضعه في صدر الضحية.

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر ١٨ عامًا طعن صديقه، 16 عاما، طالب، بسكين خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، حدث بينه وبين الضحية خلاف بسبب فلاشة ألعاب، داخل سايبر "صالة ألعاب"، فتطورت المشاجرة، بعدما صفع أحدهما الآخر ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع، حيث أحضر صديقه سلاحًا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم تشاجر مع الضحية داخل سايبر بسبب خلافات بينهما، فتطورت المشاجرة وطعن المتهم الضحية طعنة نافذة في صدره، مما أسفر عن مقتله في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل طالب فى الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المتهم طالب طعن المجني عليه، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.