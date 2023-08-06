الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الرفاع اليوم.. تعرف عليه بين المفاهيم الصحيحة والخاطئة بين صفوف الأقباط

السيدة العذراء
السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الإثنين، ببدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يعد من أبرز وأهم أصوام الكنيسة، ويعد اليوم هو يوم الرفاع، وقال الأب فيلبس ماهر، أستاذ الطقوس الكنسية في مراكز تأهيل وإعداد الخدام، في تصريح خاص، أن البعض يظن أن الرفاع هو اليوم الأنسب لتناول أكبر قدرا من المأكولات الممنوعة في الصوم بشكل شره جدا، نظرا لعدم تناولها لفترة تقدر ب14 بدءًا من غد.

وأكد أن الرفاع الصحيح هو الاستعداد لرفع المأكولات هذه من طاولة الصائمين، لذا فيجب أن يتم ذلك على مراحل قبل الصوم، وأيضا فالمقصود بالرفاع هو رفع كل طعام حيواني عن موائد الصائمين ورفع أدوات المطبخ القطاري ونزول أدوات المطبخ السيامي لأن قديمًا كان يوجد حللًا وأدوات خاصة للصوم وذلك استعدادا لبدء الصوم.

وذلك بالإضافة إلى الاستعداد لرفع النفس إلى الله بالصوم والصلاة، فالشراهة في تناول الطعام أمر غير صحيح على كل المستويات وأبرزها المستوى الصحي، ورفع القلب إلى الرب "بالتوبة" والاستعداد "للتدريب" على ترك خطية محبوبة أو عادة شريرة، والتدريب على اكتساب فضيلة جميلة.

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