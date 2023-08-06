السجن المشدد 3 سنوات لعامل يتعاطى الأقراص المخدرة والحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.م.ع"، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطي الأقراص المخدرة "ترامادول" والحشيش بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلتة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة الأقراص المخدرة "ترامادول" والحشيش بقصد التعاطى، وكشفت التحريات عن أن المتهم كان بحوزته عدد من الأقراص المخدرة والحشيش.

وتبين من التحريات أن الكمية بقصد التعاطي وليس الاتجار، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.