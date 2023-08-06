إصابة 3 سيدات فى انقلاب ميكروباص بالجيزة

أصيبت 3 سيدات في الجيزة، جراء انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية بنطاق قسم العياط جنوب الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على طريق المريوطية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المريوطية بنطاق قسم شرطة العياط وإصابة 3 سيدات جراء الحادث.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أنه أثناء سير الميكروباص على طريق المريوطية في العياط، ونتيجة لاختلال عجلة القيادة انقلب الميكروباص، مما نتج عنه إصابة 3 سيدات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.