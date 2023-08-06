الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة ربة منزل أثناء تشييع جثمان عمها بالغربية

جثة
جثة

شهدت قرية كفرمشلة بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، وفاة ربة منزل خلال تشييع جنازة عمها حزنًا عليه، وكان من مصابي حادث أتوبيس ميني باص داخل مصرف مائي الواقع على طريق "قصر نصرالدين- كفرالزيات" في نطاق مركز كفرالزيات، ونتجت عنه إصابة 27 شخصًا من مستقلي الأتوبيس؛ لتتحول القرية إلى حالة من الحزن الشديد.

وكان عم المتوفية يدعى "عبدالرسول م ح" 65 سنة، مدير مدرسة سابق، أصيب في حادث انقلاب أتوبيس ميني باص وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتدهور حالته الصحية.

وكان أصيب 15 شخصًا بإصابات متفرقة إثر انقلاب أتوبيس في مصرف بطريق كفرالزيات قصر نصرالدين بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب أتوبيس في مصرف على طريق قرية قصر نصرالدين مركز كفرالزيات.

انتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهري و5 سيارات إسعاف وتم نقل 15 مصابًا بإصابات متفرقة للمستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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