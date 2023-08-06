الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

حبس متهمين
حبس متهمين

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ا.م" عامل، و" ا.ح.ا"، بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالشروع في قتل المجني عليه "ح.ا.ص"، وإحراز سلاح ناري بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجني عليه بطلق ناري ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 وكشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاما بإطلاق النار عليه من سلاح ناري دون ترخيص بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

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