"يتيمة وعايز يذلني".. نبيلة تكشف حيلة زوجها لمنع تمكينها من الشقة

اصطحبت سيدة قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر لتنفيذ قرار تمكينها من شقة الزوجية بعد طرد زوجها منه لتفاجأ بالأخير ينزع عدادات الكهرباء والغاز ويستولي على موتور المياه لقطع كافة المرافق عن الشقة حتى لا تسكن بها زوجته وطفليه.

نبيلة - اسم مستعار- روت تفاصيل معاناتها مع زوجها وقالت إنها تزوجت منه منذ 4 سنوات أذاقها فيهم جميع أنواع الذل، حيث كان بخيلا للغاية ينفق على متطلبات البيت وطفليه بعد شجار وخلافات ويعطيها القليل، كما كان يسئ معاملتها مستغلا أنها يتيمة الأب والأم ويعلم أنه لا يوجد من يحاسبه على معاملته لها "عارف إني يتيمة وعايز يذلني".

بعد سنوات من الخلافات والشجار فوجئت الزوجة بزوجها يطردها من الشقة برفقة طفليهما "رماني في الشارع أنا وولاده ومسألش هناكل منين ونعيش إزاي"، ظلت الزوجة في الشارع طوال تلك الفترة ويعطف عليها بعض الجيران باستضافتها قليلا بدلا من مبيتها في الشارع وحاولت البحث عن عمل حتى تنفق على طفليها ثم توجهت لمحامية لرفع قضايا نفقة على زوجها وبدأت بدعوى لتمكينها من الشقة باعتبارها حاضنة وبالفعل حكمت لها المحكمة بالتمكين.

قالت نبيلة إنها توجهت لتنفيذ قرار التمكين دون إبلاغ الزوج بالموعد إلا أنها فوجئت به يقوم بخلع كافة المرافق عن الشقة "كهربا وغاز ومياه" حتى لا أتمكن من الإقامة بها قائلة: "مصمم يعجزني ويذلني" وأضافت إنها أصرت على تنفيذ قرار التمكين لعدم وجود مكان آخر تذهب إليه.

وأسرعت الزوجة رفقة محاميتها الى قسم شرطة مدينة نصر وحررت محضر ضد زوجها بسرقة عدادات الكهرباء والغاز وموتور المياه كإثبات حالة.