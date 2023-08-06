الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"يتيمة وعايز يذلني".. نبيلة تكشف حيلة زوجها لمنع تمكينها من الشقة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اصطحبت سيدة قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر لتنفيذ قرار تمكينها من شقة الزوجية بعد طرد زوجها منه لتفاجأ بالأخير ينزع عدادات الكهرباء والغاز ويستولي على موتور المياه لقطع كافة المرافق عن الشقة حتى لا تسكن بها زوجته وطفليه. 

نبيلة - اسم مستعار- روت تفاصيل معاناتها مع زوجها وقالت إنها تزوجت منه منذ 4 سنوات أذاقها فيهم جميع أنواع الذل، حيث كان بخيلا للغاية ينفق على متطلبات البيت وطفليه بعد شجار وخلافات ويعطيها القليل، كما كان يسئ معاملتها مستغلا أنها يتيمة الأب والأم ويعلم أنه لا يوجد من يحاسبه على معاملته لها "عارف إني يتيمة وعايز يذلني". 

بعد سنوات من الخلافات والشجار فوجئت الزوجة بزوجها يطردها من الشقة برفقة طفليهما "رماني في الشارع أنا وولاده ومسألش هناكل منين ونعيش إزاي"، ظلت الزوجة في الشارع طوال تلك الفترة ويعطف عليها بعض الجيران باستضافتها قليلا بدلا من مبيتها في الشارع وحاولت البحث عن عمل حتى تنفق على طفليها ثم توجهت لمحامية لرفع قضايا نفقة على زوجها وبدأت بدعوى لتمكينها من الشقة باعتبارها حاضنة وبالفعل حكمت لها المحكمة بالتمكين. 

قالت نبيلة إنها توجهت لتنفيذ قرار التمكين دون إبلاغ الزوج بالموعد إلا أنها فوجئت به يقوم بخلع كافة المرافق عن الشقة "كهربا وغاز ومياه" حتى لا أتمكن من الإقامة بها قائلة: "مصمم يعجزني ويذلني" وأضافت إنها أصرت على تنفيذ قرار التمكين لعدم وجود مكان آخر تذهب إليه. 

وأسرعت الزوجة رفقة محاميتها الى قسم شرطة مدينة نصر وحررت محضر ضد زوجها بسرقة عدادات الكهرباء والغاز وموتور المياه كإثبات حالة. 

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"الدستور" يكشف شروط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

"شوه وجهى وأمه سحلتنى".. مروة تحكى مأساتها بعد رفضها معاكسة شاب بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟