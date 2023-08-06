جوارديولا يكشف موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتى

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق بعد انتهاء الموسم المقبل 2023/ 2024.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن جوارديولا يُدرس فكرة الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي بعد انتهاء الموسم المقبل في صيف 2024م والبحث عن تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

جوارديولا يكشف موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

وبهذا الصدد، نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، تصريحات بيب جوارديولا، قائلًا: "لدي عقد لمدة عامين آخرين حتى عام 2025".

وتابع: "لم يتغيّر أي شيء، الأمور كما هي سواء حصدنا الثلاثية في الموسم الماضي أو لا".

وأضاف: "أنا أشعر بسعادة كبيرة وبالراحة هنا، وكذك المسئولين في مانشستر سيتي، الأمور على ما يرام".

وأكد: "في النهاية، مسئولو النادي هم من يقررون أي مدرب سيقود هؤلاء اللاعبين".

وأوضح: "إذا كانت إدارة مانشستر سيتي راضية، فأنا راضيًا أيضًا، وإذا لم يكونوا كذلك، فهذا قرارهم".

وعن إمكانية تمديد عقده مرة أخرى، قال جوارديولا: "لا أعلم، ولكن سأتحدث مع النادي بهذا الشأن، ربما نمدد العقد وربما لا، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

واختتم جوارديولا تصريحاته، قائلًا: "آمل في الموسم الجديد الدفاع عن الألقاب التي توّجنا بها، ومواصلة تحقيق الانتصارات".

وكان جوارديولا قد نجح في قيادة مانشستر سيتي نحو التتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي 2022/ 2023، وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره أرسنال، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في مباراة كأس الدرع الخيرية 2023.

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويشارك مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية بصفته بطلًا لبطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يشارك أرسنال بصفته وصيفًا للبريميرليج في نسخته الأخيرة 2022/ 2023.