"جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر".. بداية تغيير واقع التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر

تبدأ جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، أول جامعة "بوليتكنك" في مصر تمهد الطريق للتوظيف محليا ودولياً وذلك بالتعاون الأكاديمي مع جامعة أميتى بدبي، التحضيرات لاستقبال طلابها للعام الأكاديمي 2023/2024، وذلك لدراسة 4 برامج مختلفة وهي (تكنولوجيا الشبكات والأمن السيبراني، تكنولوجيا علوم الحاسب الآلي ، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية، تكنولوجيا علوم البيانات).

وتسعى الجامعة عبر الدراسة في أروقتها لتخريج” تكنولوجي الهندسة”، والذي يدمج بين المهارات الهندسية في التصميم والمهارات التقنية للتنفيذ، بالإضافة إلى تقديم 19 برنامج متخصص في نهاية المطاف. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على تطوير وتحسين جودة التعليم من أجل خلق كوادر محلية تحقق رؤية مصر 2030 في النهوض بالتعليم والصناعات.

أهداف جامعة السويدي للتكنولوجيا- بوليتكنك مصر

تهدف الجامعة إلى توفير فرصة التدريب العملي للطلاب في أحدث المعامل المجهزة بأحدث الأدوات وعلى أيدي أساتذة متخصصين وذوي خبرات عالية، كذلك تتيح ممارسة الجانب العملي في بيئة العمل الحقيقية ووسط الظروف ذاتها التي يتعرض لها العاملون في مختلف القطاعات، وأيضاً تهدف إلى فتح مجالات عمل جديدة لخريجيها بعد دراستهم لنظام (البوليتكنك) خلال سنوات الدراسة بالجامعة، مما ينعكس إيجاباً على الصناعات المصرية وتوطينها، وبالتالي يخلق اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.

معايير القبول بجامعة السويدي

حددت الجامعة عدد معايير لقبول الطلاب الجدد وجاءت كالتالي:

_استيفاء جميع مستندات مصوغات القبول الخاصة بالجامعة ومجلس الأعلى للجامعات - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

_اجتياز المقابلة الشخصية.

طلاب الثانوية العامة وحاملو الشهادات المعادلة IG – American Diploma – Technical Diploma، هم المؤهلون للتقدبم بجامعة السويدي للتكنولوجيا.

برامج التدريب في الجامعة

برنامج تكنولوجيا الشبكات والأمن السيبراني - Network & Cyber Security Technology Program

يقدم البرنامج معرفة أساسية في البرمجة وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل وتصميم الشبكات وهندسة البرمجيات تميز خريجيه وتجعلهم روادًا في الصناعة.

برنامج تكنولوجيا علوم الحاسب الآلي - Computer Science Technology Program

تكنولوجيا علوم الحاسب الآلي مجال يشمل دراسة تقنيات الحوسبة وتطبيقها. يتضمن تصميم البرامج والأجهزة والشبكات وتطويرها وصيانتها. تعد تكنولوجيا علوم الحاسب الآلي مجالًا سريع التطور يضم الكثير من التطبيقات، بداية من البرمجة وتطوير البرامج حتى إدارة قواعد البيانات والأمن السيبراني.

برنامج تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية – Electrical & Electronic Engineering Technology

يقدم مجال تكنولوجيا الهندسة الكهربائية أساسًا شاملاً في أنظمة الطاقة والتصميم والتحكم الكهربائي وتطبيقات الأتمتة في مختلف تخصصات الصناعة. ويعد برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية الطلاب في التقنيات الأساسية لهندسة الكهرباء والإلكترونيات وتطبيقها في مختلف الصناعات.

برنامج تكنولوجيا علوم البيانات – Data Sciences Technology Program

يركز برنامج تكنولوجيا علوم البيانات على دراسة الأساليب العلمية المستخدمة لاستخراج المعرفة من البيانات وبناء النماذج التي تتعامل مع المشكلات المعقدة.

المنح الدراسية

تلتزم جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر بتوفير فرص المنح الدراسية الجزئية / الكاملة ومنها:

منحة التفوق الاكاديمي

للتقدم بطلب للحصول على منحة دراسية، على طلاب البكالوريوس استيفاء متطلبات المجلس الأعلى للجامعات للقبول، كذلك استيفاء شروط القبول في جامعة السويدي للتكنولوجيا.

منحة التفوق والتميز الرياضي

تلتزم جامعة السويدي للتكنولوجيا بالتميز الفردي للطلاب. تُمنح منح التميز الرياضي لمن حصل من الطلاب على شهادة التميز الرياضي أثناء التحاقهم بالجامعة، وتستمر المنحة لمدة عام دراسي واحد وتجدد سنويًا بموجب شهادة الإنجازات الرياضية المختومة من اللجنة الأولمبية والمجلس الاعلى للشباب والرياضة.

منحة التقديم المبكر

لحجز مكان في العام المقبل، يجوز للطلاب المقبولين بشروط دفع رسوم تمنحهم تغطية جزئية للرسوم السنوية للسنة الأولى، على أن يكون الخصم صالح لمدة عام واحد فقط، وللحفاظ على صلاحية المنحة، على الطالب تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 3.0

أسعار خاصة للشراكات مع الجامعة

توفر جامعة السويدي للتكنولوجيا خصم على الرسوم الدراسية عندما يتقدم الطالب عبر شركاء جامعة السويدي للتكنولوجيا.

منحة أبناء الشهداء

تغطي جامعة السويدي للتكنولوجيا الرسوم الدراسية جزئياً لكل عام دراسي لأبناء شهداء وزارة الداخلية أو الشؤون العسكرية.

الشراكة مع جامعة أميتى الهندية بدبي

تم اختيار الهند لأنها متقدمة جدا في التعليم التكنولوجي – فقد تمكنوا من إعداد شبابهم للاستفادة من الأسواق الدولية. كما أن الكثير من كبار الرؤساء التنفيذيين في شركات التكنولوجيا يخرجون من الهند بالإضافة إلى رغبتهم في إنشاء استراتيجيات مبتكرة لتنمية قدراتهم البشرية.

ومن أجل ذلك سعت جامعة "السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر" إلى التعاون مع جامعة أميتى في الهند، وكذلك مع فرعها في دبي، وذلك نظرا لموقعها كجامعة خاصة رائدة في الهند والتي تحوذ على خبرة تعليمية لأكثر من 27 عاماً ولديها 14 حرماً جامعياً حول أنحاء العالم.

عن نظام البوليتكنك

هو نموذج تعليمي تطبيقي مرتبط بسوق العمل واحتياجات الصناعة والتوظيف، يعتمد بشكل أكبر على الشق العملي والذي سيستحوذ على 60% من المقررات الدراسية، فيما تكون الـ 40% الأخرى للجانب النظري، ويهدف إلى تدريب الكوادر في الشركات الكبرى بداية من السويدي اليكتريك، إلى جانب مؤسسات شركائنا من القطاع الخاص في كل المجالات، ويقدم قيمة مضافة إلى الصناعة المصرية وسوق العمل من خلال تزويدهما بتخصصات جديدة.