مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

أنهى طالب حياة صديقه بعد وصلة مزاح داخل سايبر بمنطقة الوراق تحولت لكارثة بعدما تطور المزاح إلى مشاجرة أنهاها أحدهما بغرس سلاح في صدر صديقه ليسقط جثة هامدة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بمقتل شاب في منطقة الوراق بعد وصلة مزاح مع صديقه، وجه على الفور بانتقال القوات لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

أفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بأن مشادة كلامية نشبت بين طالب في الصف الثالث الثانوي الصناعي (18 سنة) وصديقه طالب الثانوية العامة (16 سنة) في أثناء تواجدهما بمحل ألعاب بلاي ستيشن وتطور الأمر إلى مشاجرة بعدما صفع أحدهما الآخر على وجهه ونجح رواد المحل في الفصل بينهما وانصرف كلاهما ليفاجأ المارة بسقوط طالب الثانوي العام بعد خروجهما للشارع، إذ أحضر صديقه سلاحًا أبيض وغرسه في صدره ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه ولاذ المتهم بالفرار من مسرح الجريمة.

تكثف أجهزة أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم، حيث خرجت عدة مأموريات برئاسة المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، بحثًا عن المتهم.