العمل: دورة تدريبية على الفندقة الشاملة فى سوهاج غدًا

أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج عن انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين من الشباب راغبي التدريب المهني على الدورة الخامسة للفندقة الشاملة التي استمرت 3 أيام متتالية، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وذلك لعدد 83 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير برامج تدريبية على المهن المُستحدثة ووظائف المستقبل للشباب من الجنسين لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة تسهم في الحد من معدلات البطالة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت وزارة العمل أنها تلقت تقريرًا من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج أفاد فيه بانتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتدريب علي الدورة الخامسة للفندقة الشاملة والتي تتم تحت رعاية الوزير حسن شحاتة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث بلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالدورة 83 شابًا وفتاة، منهم 28 من حملة المؤهلات العليا و28 من حملة المؤهلات فوق المتوسطة، و27 مؤهلات متوسطة، كما بلغ عدد الذكور 54 شابًا وعدد الإناث 39 فتاة، كما تم اختيار عدد 20 للدورة منهم 12 من الذكور و8 من الإناث من سكان قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف مدير المديرية أن الدورة ستبدأ أعمالها غدًا الإثنين، وتستمر لمدة 6 أسابيع منها 4 أسابيع بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية والمجهز بأحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب وأسبوعان بفندق هيلتون الأقصر، واعتمدت اللجنة المشكلة لاختيار المتدربين على معايير المساواة والشفافية واستعداد المتقدمين ورغبتهم في العمل الفندقي داخل وخارج المحافظة مع حسن المظهر والمهارات الأخرى اللازمة للعمل الفندقي، وتشكلت لجنة الاختيار من: إلهام السيد مدير عام المناطق بالمديرية، وأحمد زيدان مدير مركز تدريب الكوثر، ومحمد محيى الدين منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج، وفاطمة عبدالعاطي مسئول الموارد البشرية بفندق هيلتون الأقصر.