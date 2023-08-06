"شوه وجهى وأمه سحلتنى".. مروة تحكى مأساتها بعد رفضها معاكسة شاب بالمرج

"حاصرني هو وأمه وسحلوني في الشارع ووضعوا غرزًا في وجهي بعدما ضربوني بقطعة سيراميك".. بهذه الكلمات روت فتاة تفاصيل تعرضها للضرب والسحل والإصابة بتشوهات في وجهها بسبب رفضها معاكسة المتهم لها وسط الشارع.

"مروة" المجني عليها قالت في تحقيقات النيابة إنها توجهت لمدرستها لإحضار شهادة نجاحها وأثناء عودتها في الشارع استوقفها شاب من جيرانها وألقى عليها كلمات معاكسة فنهرته لاعتياده اعتراض طريقها، إلا أنه استمر في مضايقتها ما دفعها لسبه قائلة له: "أنت مهزوز وغير محترم"، ما أثار غضب الشاب وضربها بـ"حجر" على رأسها، فسبب لها عدم اتزان ودوخة، ثم قامت أم الشاب بالانضمام إليه في الضرب والسحل وإصابتها بجروح في وجهها، وأثناء ذلك قاموا بإدخال غرز في وجهها.

مع تعالي صرخاتِ مروة وصدمتِها من الدماء، شاهدتُ ابنة خالتِها التي هرعت تجاهها واشتبكت مع الشاب الذي تعدى عليها، وأمسكت به أيضًا لتسليمه للشرطة حتى نزلت والدة المتهم وانهالت بالضرب على مروة مرددةً: "أنتِ بتمدّي إيدك على ابني يا بنت الـ....."، مع وصلة من السباب والألفاظ البذيئة، وقالت الفتاة المجنّي عليها: "مكنش هاممها الدم اللي نازل من وشي، بتضربني وتستقوى عليا عشان ابنها غير المحترم".

مع استمرار نزيف الفتاة ومحاولة المارة والأهالي إنقاذها من أيدي المتهم وأمه، أسرعت جارتها بنقلها إلى المستشفى، التي طلبت منهم تحرير محضرٍ أولًا بالواقعة بسبب التشوّه في وجهها، حتى تستطيع إثبات حقّها، وبالفعل توجّهت لقسم شرطة المرج، وأسرع الضباط في إنهاء إجراءات المحضر نظرًا لحالتها والنزيف المستمر، ثم عادت إلى المستشفى وتم تقطيب جرحها بـ"25 غرزة" لعُمق الجرح، حيث أفاد التقرير الطبّي أن الجرحَ عُمقُه 2.5 x 3 سم.

بعد إنهاء تقطيب الجرح، عادت مروة إلى قسم الشرطة وأدلت بأقوالها، واتهمت الشاب وأمه بتشويه وجهها وسحلها وسط الشارع، لمعاتبتها الشاب على معاكستها، واستمرار مضايقته لها. وطالبت بمحاسبته بسبب ما حدث لها من عاهة مستديمة في وجهها والتشوه الذي أصاب طفلة في سنها، حيث لم تكمل عامها السادس عشر.

رصدت المتابعة الأمنية تداول واقعة تعرض فتاة للضرب في منطقة المرج بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه في تاريخ 30 /7 /2023 حضرت ربة منزل لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، وبصحبتها ابنتها "المصابة بجرح قطعي في الوجه"، وهما مقيمتان بدائرة القسم. وقد قررت الأم بحدوث مشادة كلامية بين ابنتها وجيرانهما "ربة منزل ونجلها" في المنطقة التي يقطنون بها، حال معاتبة ابنتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها في المنطقة. وقد تطور هذا الخلاف إلى قيام الشاب بالتعدي عليها، محدثًا إصابتها المذكورة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.