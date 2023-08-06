الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. "العمل" تستقبل طلبات التقديم على وظيفة مدير تنفيذي بقطر

وزارة العمل
وزارة العمل

تستقبل الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل، اليوم الأحد، طلبات التقديم على وظيفة مدير تنفيذي بالشركة القطرية للصناعات الدوائية بقطر، وذلك حتى يوم الخميس القادم.

ويتم التقديم للراغبين في الحصول على تلك الوظيفة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة [email protected].

وحددت الشركة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهو أن يكون لديه خبرة في إدارة مصانع الأدوية لا تقل عن 10 – 15 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل في نفس النشاط، وألا يزيد سن المتقدمين عن 55 سنة، على ألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف ريال قطري، وبدون حد أقصى وفقاً للخبرة، مع توفير سكن، وبدالات، وانتقالات، وتذاكر السفر، وتأمين صحي.

وأوضحت وزارة العمل، أنه بعد تلقي كافة الطلبات وانتهاء مواعيد التقديم، سيتم الاتصال بالمتقدمين تليفونياً، وتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية، تحت إشراف الوزارة، مؤكدة أن الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل تقوم بالإعلان عن مختلف طلبيات التشغيل فور وصولها والإشراف عليها للتأكد من مراعاة معايير العمل الدولية فى مختلف بنود العقود التي يتم توفيرها، كما أنه تتبعها وحدة توجيه ما قبل المغادرة للمصريين الراغبين في العمل بالخارج، وتعمل على تسهيل عمليات التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"وعدها بالزواج وتهرب".. اعترافات المتهمين بخطف شاب بالمقطم

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

رئيس الجامعة اليابانية يكرم 4 لحصولهم على شهادة دولية بالمحاسبة من بريطانيا

اتفاق جديد بين مصر وسنتامين على نموذج استغلال الثروة المعدنية بمناطق الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟