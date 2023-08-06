اليوم.. "العمل" تستقبل طلبات التقديم على وظيفة مدير تنفيذي بقطر

تستقبل الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل، اليوم الأحد، طلبات التقديم على وظيفة مدير تنفيذي بالشركة القطرية للصناعات الدوائية بقطر، وذلك حتى يوم الخميس القادم.

ويتم التقديم للراغبين في الحصول على تلك الوظيفة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة [email protected].

وحددت الشركة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهو أن يكون لديه خبرة في إدارة مصانع الأدوية لا تقل عن 10 – 15 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل في نفس النشاط، وألا يزيد سن المتقدمين عن 55 سنة، على ألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف ريال قطري، وبدون حد أقصى وفقاً للخبرة، مع توفير سكن، وبدالات، وانتقالات، وتذاكر السفر، وتأمين صحي.

وأوضحت وزارة العمل، أنه بعد تلقي كافة الطلبات وانتهاء مواعيد التقديم، سيتم الاتصال بالمتقدمين تليفونياً، وتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية، تحت إشراف الوزارة، مؤكدة أن الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل تقوم بالإعلان عن مختلف طلبيات التشغيل فور وصولها والإشراف عليها للتأكد من مراعاة معايير العمل الدولية فى مختلف بنود العقود التي يتم توفيرها، كما أنه تتبعها وحدة توجيه ما قبل المغادرة للمصريين الراغبين في العمل بالخارج، وتعمل على تسهيل عمليات التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.