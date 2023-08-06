الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عامل حياة للمنطقة".. آراء الزوار في مهرجان العلمين الجديدة

عامل حياة للمنطقة..
"عامل حياة للمنطقة".. آراء الزوار في مهرجان العلمين الجديدة

يواصل مهرجان العلمين الترفيهي فعالياته وحفلات نجوم الغناء وسط حضور جماهيري حاشد من جميع الفئات.

ورصد برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" ردود أفعال الجمهور عن حفل المطرب تامر عاشور والنجمة إليسا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي.

وقال أحد الحضور في مهرجان العلمين: "الحلفة فوق الممتاز، ومهرجان العلمين عامل حياة للمنطقة، ودي أكبر دعاية نقول من خلالها إحنا فين في العالم كله".

فيما عبّرت أخرى عن سعادتها بالحفل قائلة: "مبسوطة جدًا بالحفلة وبمهرجان العلمين، جايبين نجوم كبار جدًا".

وقالت أخرى: "أنا جاية مع عائلتي علشان نستمتع بحفل النجم تامر عاشور".

وأضافت إحدى الحاضرات بالحفل: "الحفلة تحفة طبعًا علشان إليسا وحاجة ممتعة جدًا، وشكرًا لمصر إنها عملت حدث كبير بهذا الشكل".

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