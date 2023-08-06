فتح باب التحويل لكليات جامعة حلوان للعام الجامعي 2023- 2024

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن فتح باب التحويل لكليات جامعة حلوان، وحددت الأوراق المطلوبة للتحويل إلى كليات الجامعة في العام الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ والتي يتم رفعها علي موقع التحويلات المركزي للجامعة على شبكة الإنترنت (http://app2.helwan.edu.eg/Transfer ).

اولا: بالنسبة لطلاب السنوات السابقة :-

- يجب أن يكون الطالب مستوفي الحد الأدنى للقبول بالكلية المطلوب التحويل إليها ( سنة حصوله على الشهادة الثانوية) وشروط التوزيع الجغرافي للجامعة (القاهرة - الجيزة) .

رفع الأوراق الآتية علي موقع التحويلات المركزي

http://app2.helwan.edu.eg/Transfer من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب مع مراعاة كتابة الرقم القومي للطالب باللغة الإنجليزية عند الدخول الموقع.

1) صورة شهادة (الثانوية العامة – الثانوية المعادلة) من الكلية /المعهد المقيد بها الطالب .

2) أصـــــل بيان حالة من الكلية / المعهد المقيد به الطالب موضحا به تتدرج السنوات الدراسية .

3) أصـــــــل شهادة حسن سير وسلوك للطالب من الكلية أو المعهد المقيد به .

4) صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

اما عن رسوم التحويل :

*رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية عامه مصرية (250) جنيه .

*رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية معادلة (400) جنيه .

ويستثنى الطلاب الراغبين في التحويل من شرط التوزيع الجغرافي في الحالتين التاليتين :-

أ‌- حالات النقل الإداري الحكومي :-

التقدم بما يثبت نقل عمل ولي أمر الطالب (حكومي فقط) مرفقاً به ( عقد الإيجار أو ما يثبت إقامته – إيصال كهرباء / مياه باسم ولي الأمر ) بالإضافة إلى الأوراق السابقة .

ب‌- حالات الزواج :-

الطالبات اللاتي تزوجن بعد تقدمهن لامتحان الثانوية العامة على أن يتقدمن بقسيمة الزواج وبطاقة الزوج وإيصال كهرباء / ميـــــــاه / غاز طبيعي .



ثانيا :- الطلاب المفصولين لاستنفاذ مرات الرسوب :-

أ‌- تقبل الجامعة الطلاب المفصولين من كليات داخل الجامعة فقط على أحد كليات الانتساب (التجارة وإدارة الأعمال - الآداب - الحقوق) الغير مناظرة للكلية المفصول منها ويظل الطالب مقيداً وفقا لنظام الانتساب طوال سنوات دراسته بالكلية.

ب‌- تقبل الجامعة الطلاب المفصولين من كليات جامعة الأزهر بكلية الحقوق (فقط) بالجامعة ماعدا المفصولين من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر( على اعتبار أنها كلية مناظرة لكلية الحقوق ).

يتم رفع الأوراق الآتية على موقع التحويلات المركزي http://app2.helwan.edu.eg/Transfer

1) أصــــل شهادة (الثانوية العامة – الثانوية المعادلة - الثانوية الأزهرية) بصيغة jpg.

2) أصـــل شهادة الفصل من الكلية المفصول منها الطالب موضحا بها تتدرج السنوات الدراسية .

3) أصــــل شهادة حسن سير وسلوك من الكلية المفصول منها الطالب .

4) صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

رسوم التحويل :

- رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية عامه مصرية أو أزهرية (250) جنيه.

- رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية معادلة (400) جنيه.