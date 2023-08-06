الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن الاقتصادي: ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

 

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1829) قضايا متنوعة.

 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

 

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 10995 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

 

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

 

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 164 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

 

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

 

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (58) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية- مخالفات مبانٍ- محال بدون ترخيص)، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

النصر السعودى يكشف حقيقة مواعدة رونالدو لحليمة بولند

أصحاب المحال المتضررة من انفجار أشمون: إهمال مالك المطعم سبب الحادث.. والخسائر كبيرة

"وعدها بالزواج وتهرب".. اعترافات المتهمين بخطف شاب بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟