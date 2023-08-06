الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب بضائع ونقد أجنبي.. و1977 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع والنقد الأجنبي، تم ضبط 5 قضايا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1977 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 291 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- في مجال الأمن العام، تم ضبط 46 قضية.

- في مجالي مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- وتزوير المستندات»، تم ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية.

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