الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يترأس القداس الإلهي برعية بكوم أمبو

الأنبا
الأنبا

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك برعية العذراء مريم، بكوم أمبو، كما احتفل بسر المعمودية المقدس، لإحدى بنات الرعية.

 كما تم تبريك رفات القديسة ريتا، والطوباوية مارجريتا كياني، من قبل نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى تكريم ابن الرعية الشاب،  يوسف هادي، لتفوقه في الثانوية العامة، وحصوله على المركز الثاني على مستوى محافظة أسوان.

كذلك، تم الاحتفال بالأخت ماري بسمة جورج، التي قدمت نذورها الأولى، منذ بضعة أيام في رهبنة يسوع ومريم القبطيات، حيث شارك في الصلاة والاحتفال الأب يوسف زكي، راعي الكنيسة، والأب لوقا عايد، راعي كنيسة القديس يوسف، بدراو، وراهبات مريم الطفل.

وفي كلمة العظة، تأمل راعي الإيبارشية الأنبا عمانوئيل عياد، في الآية القائلة ""لَيْسَ أَنْتُمُ اخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ، وَأَقَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ، وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ".

وتحدث المطران حول مسيرة حياة القداسة، التي عاشتها القديسة ريتا في البداية من أحداث مدمرة، حتى حياة النعمة، بالإضافة إلى المثل الصالح في الرسالة، والخدمة للطوباوية مارجريت كياني، داعيًا الجميع إلى للتشبه بهما، وطلب شفاعتهما.

وفي ختام الاحتفال، قدم الأنبا عمانوئيل عياد، شهادة تقدير للطالب يوسف هادي، باسم جميع الإيبارشية، معبرا عن امتنانه للآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، لخدمتهم المميزة، والغيرة على خلاص النفوس.

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