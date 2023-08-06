المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق ضبط بحوزته هيروين وخرطوش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سائقا بالسحن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بمركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 5246 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 416 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 27 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد ك م إ، 23 سنة، سائق، مقيم بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 27 مارس الماضي، وبدائرة مركز ههيا، قد حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 76 لفافة من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري غير مششخن (كباس خرطوش) وطلقة واحدة لذات العيار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.