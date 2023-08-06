الشرطة تنقذ شخصًا عالقًا فى مصعد بالفيوم

نجحت قوات الحماية المدنية بالفيوم، بإشراف اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، في إنقاذ أحد الأشخاص عقب احتجازه بمصعد معطل بأحد العقارات.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم باحتجاز أحد الأشخاص داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين تعطل المصعد وبداخله (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم)، وذلك حال توجهه لزيارة شقيقه بالعقار، وتمت مساعدته وإخراجه "دون إصابات"، وتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثته.