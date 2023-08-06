الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة ربة منزل إثر مشاجرة بين زوجها ومدرس فى الشرقية

مشاجرة
مشاجرة

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة؛ إثر سقوطها في مشاجرة بين زوجها ومدرس بنطاق مركز ديرب نجم بالشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول حنان ج ع ب، 50 سنة، ربة منزل، مقيمة مركز ديرب نجم، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين زوج المجني عليها المدعو محمد س م، 52 سنة، سائق تروسيكل، وإبراهيم ع غ، 50 سنة، مدرس، بسبب خلافات على الأجرة، وحال حضور زوجة الأول دفعها المدرس فسقطت أرضًا لتفارق الحياة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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