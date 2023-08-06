الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

‫"الإسكان": طرح محال تجارية وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر للبيع فى مزاد علنى

الإسكان
الإسكان

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس عادل النجار، عن أنه جرى طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2 : 40م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، لزيادة الخدمات بالمدينة.
وقال المهندس عادل النجار "إنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية".
في سياق متصل، أكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ الآن تدعيم وزراعة شتلات الزهور بالحدائق والمتنزهات المفتوحة والجزر بالحي الأول ومركز المدينة، وذلك استكمالًا لخطة جهاز مدينة الشروق في مجال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء.
بدورها، أشارت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه جار استكمال أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المحاور والطرق بمنطقة إسكان الشباب، وتشمل تنسيق أعمال البلاط والبردورات والخرسانات المطبوعة وفتح بعض الممرات لسهولة حركة السيارات، بالإضافة إلى أعمال الزراعات، بجانب الاستمرار في تنسيق وتجميل مناطق المدينة.

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