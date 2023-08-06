الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المرور تحرر 81 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (81354) مخالفة مرورية متنوعة، بينها المخالفات التالية:

 28599 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 988 مخالفة السير بدون تراخيص.

 11 مخالفة دراجة نارية.

 17 مخالفة موقف عشوائي.

 7 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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