المرور تحرر 81 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 06/أغسطس/2023 - 12:00 م 8/6/2023 12:00:43 PM

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (81354) مخالفة مرورية متنوعة، بينها المخالفات التالية:

28599 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

988 مخالفة السير بدون تراخيص.

11 مخالفة دراجة نارية.

17 مخالفة موقف عشوائي.

7 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.