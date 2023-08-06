ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتجاره فى الألعاب النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد 1,200,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.