الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 805 آلاف جنيه بدمياط

مخدرات
مخدرات

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص وسيدة بمحافظة دمياط بقصد الاتجار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وسيدة بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم ثان دمياط وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرامًا - كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع، والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و805 آلاف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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