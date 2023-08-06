الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "DMC": التنظيم الرائع لمهرجان العلمين يساعد على إنجاح كل الفعاليات

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت سالي طراد، مراسلة قناة "dmc"، عن كواليس مهرجان العلمين الجديدة وأبرز الفعاليات في الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت مراسلة "dmc" إن مدينة العلمين الجديدة تعد واحدة من أجمل مدن العالم، وأصبحت في وقت قصير جدًا الاختيار الأول للعديد من السياح من داخل وخارج مصر.

وأضافت أن العلمين الجديدة تشهد طوال الوقت العديد من الأنشطة منذ الصباح الباكر وحتى الليل للاستمتاع بشواطئ العلمين الرائعة.

وتابعت: "حفل النجمة إليسا والفنان تامر عاشور أمس ضمن مهرجان العلمين الترفيهي، وكان هناك تفاعل كبير جدًا من الجمهور مع الحفل".

وأكدت أن حفل أمس شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور في منطقة الآرينا، موضحة أن التنظيم من أكثر وأبرز العوامل التي تساعد على نجاح فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأشارت أيضًا إلى أن حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم أقيم في خيمة ذكية مكيفة، والجمهور استمتع جدًا بهذا الحفل.

وواصلت: "هناك أيضًا العديد من الفعاليات التي يشهدها مهرجان العلمين الجديدة مثل فرق الفنون الشعبية، والنافورة الراقصة والسيرك وغيرهما من الفعاليات المميزة التي تسعد الجمهور".

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