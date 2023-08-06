الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاد كومبارس السينما.. محطات فارقة في حياة مطاوع عويس

مطاوع عويس
مطاوع عويس

تحل اليوم ذكرى ميلاد أشهر كومبارس في تاريخ السينما المصرية إنه الفنان الراحل مطاوع عويس وكانت معظم أدواره تتمحور حول أدوار الشر، والذي ولد في مثل هذا اليوم  في 6 أغسطس عام 1929.

 

وقدم الفنان الراحل مطاوع عويس العديد من الأعمال الفنية وكانت أغلبها تاجر للخضار والفاكهة أو فتوة أو عامل أو رجل صعيدي، رغم صغر حجم أدواره إلا أنه وضع نفسه في أدوار ابن البلد الذي تعلق به الجماهير وتعود منه على الظهور في تلك الأدوار.

 محطات فارقة في حياة مطاوع عويس

قدم الراحل مطاوع عويس أكثر من 450 عملا فنيا رغم انحساره في أدوار قصيرة إلا أنه تعاون مع أكبر وأنجح نجوم الزمن الجميل، وكانت بدايته الفنية في فترة الأربعينيات من خلال المشاركة في فيلم “طاقية الإخفاء ” لتبدأ مسيرته الحقيقية أمام كبار النجوم.

ومن أبرز الأعمال الفنية الحقيقية التي شارك بها الفنان الراحل مطاوع عويس، أفلام: "صراع في الميناء - سلطان - حماتي ملاك - الرجل الذي فقد ظله - الرصاصة لاتزال في جيبي - رحلة حب - دماء بعد منتصف الليل - طريق الشيطان - الثعالب  - فيلم الراقصة والحانوتي - تحقيق مع مواطنة - الحب المر" وغيرها من الأعمال التي لا تنسى ليومنا هذا.

ومن ضمن آخر أعمال الفنان الراحل مطاوع عويس مسلسل “بيت الباشا” عام 2010 من إخراج هاني لاشين ومن بطولة صلاح السعدني، شيرين وفريدة سيف النصر، وفي عام 2017 تم عمل فيلم بعنوان “عندي صورة” لتقديم السيرة الذاتية ومشواره الفني عقب رحيله.

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