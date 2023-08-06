برلمانى: قناة السويس الجديدة أول مشروع قومى فى مسيرة إنجازات دولة 30 يونيو

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن افتتاح قناة السويس الجديدة شكل نقلة محورية في حركة الملاحة البحرية العالمية، التي لم يستغرق إنشاؤها سوى عام واحد فقط، بفضل ما تحقق من التفاف وحشد شعبي حولها، وهو ما عبر بقوة عن الاصطفاف الوطنى الحقيقي ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى.

وأوضح، في ذكرى افتتاحها أنها تعد أول مشروع قومي في مسيرة إنجازات دولة 30 يونيو بسواعد وإرادة مصرية، وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية كونها أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب.

وأكد "عاشور" أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم بقوة في تحويل منطقة القناة لمركز لوجيستي عالمي للإمداد والتموين، إذ حرصت القيادة السياسية على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس من خلال استراتيجية شاملة وتعظيم لمكانتها من معبر تجاري لمركز صناعي ولوجيستي عالمي في ظل ما تقوم به من تطوير لمشروع محور تنمية قناة السويس، بما يرسخ مكانتها كشريان لحركة التجارة العالمية، مشددًا على أن إيرادات القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة ويقدر ازدياد عوائد قناة السويس بما يقرب من 9 مليارات دولار سنويًا كأحد مصادر الدخل القومى المهمة، لا سيما أن حفر قناة السويس الجديدة كان ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز.

وأوضح النائب أحمد عاشور على أن افتتاح قناة السويس الجديدة فكرة تعبر عن رؤية استراتيجية جادة للدولة، حملت استشرافًا للمستقبل في التعامل مع المتطلبات الجديدة لسلاسل الإمداد وزيادة القدرة الاستيعابية حتى أصبحت لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن الذي أصبح 11 ساعة فقط، مؤكدًا أن قناة السويس هى فكرة وقرار وتخطيط مصرى خالص، عملت الدولة على إنهائه في زمن قياسي، ولعل تضاعف الإيرادات على مدار السنوات الماضية خير دليل ورد قاطع على كافة المشككين الذين سعوا لترويج الشائعات حول مشروع قناة السويس، حتى أصبحت شريانًا مهمًا للاقتصاد العالمي.