سويلم يستعرض إجراءات حماية وتطوير البحيرات الشمالية والحفاظ على اتزانها المائى والبيئى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الدراسات والمشروعات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة بالبحيرات الشمالية (المنزلة - إدكو - مريوط - البرلس) والإجراءات والأعمال اللازمة للحفاظ على اتزانها المائى والبيئى.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع، مجهودات تطوير البحيرات والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، والاستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بها، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

كما استعرض موقف الاتزان البيئي ببحيرات إدكو ومريوط بمحافظة الإسكندرية، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما.

ووجه الدكتور سويلم بإجراء دراسات بحثية متكاملة للاتزان المائى والبيئي لكافة البحيرات الشمالية تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بهذه البحيرات، وأيضًا دراسة مدى تأثير دخول مياه البحر المتوسط للبحيرات على الاتزان القائم بين المياه الجوفية العذبة والمياه المالحة فى الطبقات الأرضية تحت السطحية، وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال الدلتا.

وصرح الدكتور سويلم بأنه وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها .. فقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة، وذلك لحماية هذه البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، حيث تم تنفيذ أعمال حماية وإنشاء ألسنة ببوغازي الجميل ١ و٢ وبوغاز الصفارة، وتطهير القنوات الشعاعية على امتداد بوغازي الجميل ١ و٢، وتكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة (الصفارة)، وتطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط، وإنشاء حواجز معدنية وبوابات أسفل كوبري الجميل ١ وكوبري بوغاز الصفارة.

كما تم تنفيذ حائط بحري بطول ٣ كيلومترات كمرحلة أولى لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبوالروس، وجارٍ استكمال إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول ١.٧٠ كيلومتر والمنتظر طرحها خلال شهر أغسطس الجاري، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولى والثانية لاستكمال حماية المنطقة البالغ طولها الإجمالي حوالي ١٢ كيلومترًا وذلك لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبوالروس البالغ مساحتها ٤٥٠٠ فدان، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتورة رشا الخولى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبدالسميع، رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد رشاد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد رشدى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمهندس حسن يحيى، نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور سامى سعد، مدير معهد بحوث الهيدروليكا، والدكتور محمد شعبان، مدير معهد بحوث الصرف، والمهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بدمياط وبورسعيد، والمهندس إبراهيم الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، المهندس حسين شنب، مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد عمر مكرم الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد عبدالعزيز بالمكتب الفني للوزير.