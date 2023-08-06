فى المباراة الودية.. أتلتيكو مدريد يفرض التعادل الإيجابى على إشبيلية

وقع فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي، مع نظيره ومواطنه إشبيلية في المباراة الودية، خلال جولتهما التحضيرية الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

- أتلتيكو مدريد يتعادل مع إشبيلية بهدف لمثله وديًا

وتعادل فريق أتليتكو مدريد مع إشبيلية بنتيجة 1-1 وديًا، في إطار استعدادهما لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وقد أقيمت المباراة الودية بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أوراكل بارك"، في مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح رافا مير التسجيل لفريقه إشبيلية في الدقيقة 66 في المباراة الودية، قبل أن يدرك الأرجنتيني أنخيل كوريا هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وبهذا التعادل انتهت جولة الفريقين في الولايات المتحدة والمكسيك، والتي تعادل فيها أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد سلبيًا بدون أهداف في المكسيك، ثم أمام إشبيلية إيجابيًا بهدف لمثله في أمريكا.

في المقابل، استهل فريق إشبيلية جولته التحضيرية الصيفية بالفوز على ريال بيتيس بهدف نظيف في المكسيك في أول ديربي أندلسي يقام خارج إسبانيا، قبل أن يتعادل مع أتلتيكو مدريد.

- موعد مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يستهل فريق أتلتيكو مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة نظيره غرناطة.

وستنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد غرناطة، يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- موعد مباراة إشبيلية في الدوري الإسباني

بينما يستهل فريق إشبيلية مشواره في الدوري الإسباني بخوض مواجهة قوية ومُثيرة أمام فالنسيا.

وستنطلق مباراة إشبيلية ضد فالنسيا، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.