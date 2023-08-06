الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير يكشف سبب استبعاد حمدلله من قمة الاتحاد والهلال

حمد لله
حمد لله

كشف تقرير صحفي عن السبب وراء استبعاد المغربي عبدالرزاق حمدلله مهاجم اتحاد جدة السعودي، من قمة البطولة العربية أمام الهلال.

حمدلله خرج من قائمة الاتحاد للقاء دون أن يعاني من إصابة، ليفسر بعد اللقاء البرتغالي نونو سانتو استبعاد اللاعب بأنه قرار داخلي، وبأن من سيبقى في الفريق من يريد أن يبقى.

وقالت مصادر لقنوات "الكاس" القطرية إن عبدالرزاق حمدالله  طلب من إدارة ناديه الرحيل بسبب خطة المدرب البرتغالي نونو التي تعتمد على مهاجم واحد فقط.

صاحب الـ32 عامًا شارك في أول لقاءين بالبطولة العربية أمام الترجي التونسي والشرطة العراقي وسجل هدفًا وحيدًا.

وودع اتحاد جدة البطولة أمس من ربع النهائي على يد غريمه الهلال بنتيجة 3-1.

عبد الرزاق حمدلله حمدلله اتحاد جدة الهلال البطولة العربية
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