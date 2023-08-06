تقرير يكشف سبب استبعاد حمدلله من قمة الاتحاد والهلال

كشف تقرير صحفي عن السبب وراء استبعاد المغربي عبدالرزاق حمدلله مهاجم اتحاد جدة السعودي، من قمة البطولة العربية أمام الهلال.

حمدلله خرج من قائمة الاتحاد للقاء دون أن يعاني من إصابة، ليفسر بعد اللقاء البرتغالي نونو سانتو استبعاد اللاعب بأنه قرار داخلي، وبأن من سيبقى في الفريق من يريد أن يبقى.

وقالت مصادر لقنوات "الكاس" القطرية إن عبدالرزاق حمدالله طلب من إدارة ناديه الرحيل بسبب خطة المدرب البرتغالي نونو التي تعتمد على مهاجم واحد فقط.

مصادر للكاس :

عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد السعودي طلب من إدارة ناديه الرحيل بسبب خطة المدرب البرتغالي نونو التي تعتمد على مهاجم واحد فقط #قنوات_الكاس#كأس_الملك_سلمان_للأندية pic.twitter.com/UHuBbxlwLo — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 5, 2023

صاحب الـ32 عامًا شارك في أول لقاءين بالبطولة العربية أمام الترجي التونسي والشرطة العراقي وسجل هدفًا وحيدًا.

وودع اتحاد جدة البطولة أمس من ربع النهائي على يد غريمه الهلال بنتيجة 3-1.